Норвежские тюнеры показали 1090-сильный Huracan из лимитированной серии

Норвежское тюнинг-ателье Zyrus Engineering представило уникальный гиперкар Zyrus LP1020 Stimolante, построенный на базе Lamborghini Huracan EVO.

За счёт 5,2-литрового двигателя V10, который за счёт двух турбин, способен выдавать 1090 лошадиных сил, это — одна из самых быстрых дорожных машин в мире, отмечают создатели. При массе в 1592 килограмма автомобиль способен развивать скорость в 347 км/ч.

Zyrus LP1020 Stimolante на базе Lamborghini Huracan EVO Фото: Zyrus Engineering

В общей сложности в Zyrus намерены произвести 24 таких автомобиля и продавать их лишь избранным покупателям. Отмечается, что этот гиперкар обеспечивает исключительный опыт вождения как на гоночной трассе, так и в городских условиях.

Zyrus Engineering занимается созданием уникальных проектов на базе Lamborghini с 2018 года. Так, в 2020-м на свет появился проект Zyrus LP1200 Strada — 1200-сильный гиперкар на базе Lamborghini Super Trofeo LP 640-2 с мощным задним антикрылом.