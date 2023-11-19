Шарль Леклер может повторить антирекорд Ф-1, которому больше 40 лет

Пилот «Феррари» Шарль Леклер, ставший вторым на минувшем Гран-при Лас-Вегаса, может повторить историческое антидостижение серии, держащееся уже больше 40 лет.

Напомним, Леклер стал победителем квалификации, но не сумел выиграть гонку, что произошло с ним в 12-й раз подряд. Лидером же по числу последовательных поулов без побед является француз Рене Арну, на его счету 13 побед подряд в квалификации (1979-1982).

Примечательно, что за свою карьеру в «Королевских гонках» Леклер 23 раза завоёвывал поул, но после этого всего четырежды побеждал в Гран-при.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.

4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.