Вольф: гонка в Лас-Вегасе стала отображением сезона у «Мерседеса»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги выступления команды на Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, Льюис Хэмилтон финишировал седьмым, Джордж Расселл, получивший штраф, стал восьмым.

«Прошедшая гонка действительно отображает наш сезон. У нас есть машина, достаточно быстрая для подиума. В чистом воздухе Льюис Хэмилтон добился результатов, сопоставимых с Шарлем Леклером. Однако если вы попадаете в инцидент, произошедший между Джорджем Расселлом и Максом Ферстаппеном, то больше не будете впереди. Это было неудачно.

Гонка резюмирует сезон. Говорят, что удача зависит от вас, но в этом сезоне нам не везло. Сегодня мы финишировали седьмыми и восьмыми, но, учитывая скорость, на подиуме могли оказаться обе машины», — приводит слова Вольфа Racingnews365.