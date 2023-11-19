Ферстаппен отреагировал на второе место Переса в сезоне-2023

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен прокомментировал выступление своего напарника Серхио Переса в нынешнем сезоне. Напомним, на Гран-при Лас-Вегаса мексиканец гарантировал себе второе место в чемпионате.

«Да, это всегда было целью для команды, поэтому мы очень рады этому. Даже на последнем круге я пытался потянуть Чеко за собой, но, к несчастью, не хватил скорости, чтобы удержать Шарля, и это досадно. Было бы лучше стать здесь первыми и вторыми», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба ФИА.

Формула-1. Личный зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 549 очков.

2. Серхио Перес («Ред Булл») — 273.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 232.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 200.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 200.

6. Ландо Норрис («Макларен») — 195.

7. Шарль Леклер («Феррари») — 188.

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 160.

9. Оскар Пиастри («Макларен») — 89.

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 73.