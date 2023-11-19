Серхио Перес подвёл итоги своего выступления в 2023 году

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес, гарантировавший себе второе место в чемпионате по итогам Гран-при Лас-Вегаса, высказался о минувшем сезоне.

«Результат заставляет меня оглянуться на сезон, год получился по-настоящему трудным. Он отлично начался, я боролся за чемпионство, но, начиная с Барселоны, я просто не мог настроить машину, хотя она была такой доминирующей. Всё выпадало из рук, и это лишало уверенности в себе.

Суметь вернуться и провести по-настоящему сильный конец года, иметь возможность выступать на вершине – это было самым важным в моём сезоне», — приводит слова Переса издание Racingnews365.

Отметим, что 33-летний Перес впервые в карьере смог занять второе место в чемпионате.