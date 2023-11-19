Вассёр — о ГП Лас-Вегаса: странно трижды обогнать «Ред Булл» и стать вторыми

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о прошедшем Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, Шарль Леклер боролся за победу, но финишировал вторым, а Карлос Сайнс занял шестое место.

«Что касается нас… Странное чувство: завоевать поул-позишен, трижды обогнать «Ред Булл» и финишировать вторыми. Это необычно. Появление сейфти-кара было для нас худшим сценарием, прошло четыре круга после нашего пит-стопа, но имеем то, что имеем.

Шарль проделал хорошую работу, но также стоит отметить и Карлоса, учитывая первую свободную практику и инцидент в первом повороте. Он поднялся с 20-го места на шестое», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

Ранее Леклер заявил, что мог бы победить на Гран-при Лас-Вегаса.