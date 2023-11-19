Албон объяснил, почему гонка в Лас-Вегасе стала для него «бесконечным циклом боли»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон поделился впечатлениями от прошедшей гонки Гран-при Лас-Вегаса. Напомним, Албон финишировал 12-м.

«Машина безопасности, вероятно, была против нас. Мы понимали, что у нас проблемы с гранулированием. Мы предприняли кое-что, чтобы справиться с ним, но нам не удалось уйти от него.

Я знаю, как следить за шинами, и знаю, что я должен предотвращать гранулирование, но у вас не получится это сделать, когда за вами идёт цепь из семи машин.

Вам приходится бороться на каждом круге и защищаться в каждом повороте. И вы портите шины. Это похоже на бесконечный цикл боли», — приводит слова Албона издание RaceFans.