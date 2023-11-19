Вассёр признался, что удивился атаке Леклера, принёсшей ему второе место

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о борьбе пилота команды Шарля Леклера и Серхио Переса из «Ред Булл» в гонке Гран-при Лас-Вегаса, состоявшегося на минувших выходных.

Напомним, Леклер обошёл Переса на последнем круге, что принесло ему второе место и пятый подиум в сезоне.

«За круг до этого я сказал, что Шарль попытается добраться до Переса. Но потом я увидел разницу на мониторе и закричал: «Оу, это дыра слишком большая!» Я был немного удивлён тому, что всё сработало, меньше чем Чеко, но это был хороший ход. Шарль был до крайности мотивирован», — приводит слова Вассёра издание Racingnews365.

Ранее об атаке Леклера в концовке гонки Гран-при Лас-Вегаса высказался сам Перес.