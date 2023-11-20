Баттон заявил, что Расселл не должен был получать штраф за аварию с Ферстаппеном

Чемпион мира 2009 года британец Дженсон Баттон поставил под сомнение решение стюардов Гран-при Лас-Вегаса наказать Джорджа Расселла за столкновение с Максом Ферстаппеном в гонке.

Напомним, Расселл получил пятисекундный штраф, из-за чего опустился с четвёртого места на восьмое.

«Это действительно был странный инцидент, потому что вы не ожидаете, что кто-то попытается пробраться вовнутрь при таком угле.

Я не знаю, куда Джордж собирался направить машину. Он мог бы сразу же освободить путь, но это действительно непростая ситуация. Макс также понимал, что должен так поступить, так что это один из гоночных эпизодов. Я не думаю, что Джордж заслужил пятисекундный штраф», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.