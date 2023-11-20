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Пиастри рассказал, повлияло ли его столкновение с Хэмилтоном на ГП Лас-Вегаса на результат

Пиастри рассказал, повлияло ли его столкновение с Хэмилтоном на ГП Лас-Вегаса на результат
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Пилот «Макларена» Оскар Пиастри выразил сомнения, что прокол, который он получил после контакта с Льюисом Хэмилтоном, повлиял на его конечный результат на Гран-при Лас-Вегаса. И Пиастри, и Хэмилтон получили проколы, когда боролись за позицию. Перед входом в 15-й поворот «Мерседес» Льюиса оказался чуть шире и немного задел болид Пиастри. В результате Оскар отправился на пит-стоп за ещё одним набором «хардов». Хэмилтон тоже отправился на пит-стоп, но не сразу.

«В последний момент мы оба «включились» в поворот, потом я попробовал избежать контакта, но в итоге мы просто встретились в середине поворота, и я получил прокол. Честно говоря, я не думаю, что это сильно испортило гонку. У многих что-то пошло не так в этой гонке, и я был в их числе», — приводит слова Пиастри Racingnews365.

Напомним, Пиастри финишировал десятым, а Хэмилтон показал восьмой результат.

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