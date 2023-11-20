Гран-при Лас-Вегаса стал вторым по количеству обгонов в этом сезоне Формулы-1

Во время Гран-при Лас-Вегаса было совершено 82 обгона, что является вторым результатом по этому показателю среди всех этапов сезона-2023, а также первым результатом среди гонок, в которых не было дождя.
Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.
3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.
4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.
5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.
6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.
10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.
11. Пьер Гасли («Альпин») +34,270.
12. Александер Албон («Уильямс») +43,398.
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +44,825.
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +48,525.
15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +50,162.
16. Логан Сарджент («Уильямс») +50,882.
17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.25,350.
18. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход.
19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сход.
20. Ландо Норрис («Макларен») — сход.