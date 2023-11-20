Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон дал оценку трассе Гран-при Лас-Вегаса

Льюис Хэмилтон дал оценку трассе Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где подвёл итоги своего выступления на Гран-при Лас-Вегаса. На предпоследнем этапе нынешнего сезона Формулы-1 британец показал седьмой результат.

«Седьмое место после множества взлётов и падений в Вегасе. Многообещающий результат после начала уикенда с таким количеством неизвестных. Неплохая трасса. С нетерпением жду новой гонки в следующем году», — написал Хэмилтон.

Льюис присоединился к «Мерседесу» перед сезоном-2013. Вместе с командой он шесть раз становился чемпионом мира и поспособствовал победе в восьми розыгрышах Кубка конструкторов.

Льюис Хэмилтон показал, как занимается сёрфингом:

Материалы по теме
Пиастри рассказал, повлияло ли его столкновение с Хэмилтоном на ГП Лас-Вегаса на результат
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android