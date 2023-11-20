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Вольф — о борьбе с «Феррари» в Абу-Даби: в этот раз там будет нормальный гоночный директор

Вольф — о борьбе с «Феррари» в Абу-Даби: в этот раз там будет нормальный гоночный директор
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Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу борьбы с «Феррари» в преддверии заключительного этапа сезона, который состоится в Абу-Даби.

«Мы едем туда практически с равным количеством очков. Сейчас у нас будет нормальный гоночный директор, так что всё должно быть в порядке.

«Феррари» очень быстры, они проделали хорошую работу. Я думаю, что мы могли бы быть на одном уровне в Лас-Вегасе, но результат говорит о другом, так что давайте гоняться.

Честно говоря, конечно, будет хорошо, если мы в итоге станем вторыми, но для меня это не имеет особого значения — второй ты или третий», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

Напомним, в финальной гонке сезона-2021 спорные решения гоночного директора Майкла Маси привели к скандалу. Тогда Ферстаппен опередил Хэмилтона и завоевал первое место в личном зачёте чемпионата.

Кубок конструкторов сезона-2023:
1. «Ред Булл» — 822 очка.
2. «Мерседес» — 392.
3. «Феррари» — 388.
4. «Макларен» — 284.
5. «Астон Мартин» — 273.
6. «Альпин» — 120.
7. «Уильямс» — 28.
8. «Альфа Таури» — 21.
9. «Альфа Ромео» — 16.
10. «Хаас» — 12.

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