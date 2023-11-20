Ферстаппен рассказал, считает ли, что Расселл намеренно столкнулся с ним на ГП Лас-Вегаса

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о столкновении с гонщиком «Мерседеса» Джорджем Расселлом на Гран-при Лас-Вегаса. Из-за инцидента Расселл получил пятисекундный штраф, из-за чего опустился с четвёртого места в гонке на восьмое. Ферстаппен одержал победу.

«Такие ситуации никогда не бывают простыми. Думаю, что он сделал это не нарочно. Мне кажется, он просто не ожидал, что я пойду на обгон. Полагаю, он просто не заметил меня», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

Напомним, Гран-при Лас-Вегаса был предпоследним этапом нынешнего сезона «Королевских гонок». Заключительный этап Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 24 по 26 ноября.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: