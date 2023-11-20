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Макс Ферстаппен досрочно занял первое место в рейтинге пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»

Макс Ферстаппен досрочно занял первое место в рейтинге пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»
Макс Ферстаппен на Гран-при Лас-Вегаса
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Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен досрочно обеспечил себе первое место итогового рейтинга пилотов Формулы-1 от «Чемпионата», который определяется по сумме оценок, выставляемых редакцией.

На Гран-при Лас-Вегаса действующий чемпион мира ошибся в квалификации, а затем получил штраф за снос в первом повороте гонки и получил наименьший балл по ходу всего сезона — 7,5. Тем не менее за счёт оценок в предыдущих гонках Ферстаппен даже в случае неудачного выступления в Абу-Даби останется недосягаем для расположившегося на второй строчке Фернандо Алонсо.

Отметим, что перед финальным этапом сезона-2023 на третью позицию рейтинга претендуют сразу трое пилотов: Льюис Хэмилтон, Шарль Леклер и Ландо Норрис.

Гран-при Абу-Даби пройдёт 26 ноября.

Все оценки за предыдущий этап:
Шок-провал Алонсо на фоне ещё одной ошибки Норриса. Оценки за Гран-при Лас-Вегаса
Шок-провал Алонсо на фоне ещё одной ошибки Норриса. Оценки за Гран-при Лас-Вегаса
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