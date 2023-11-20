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В Китае показали футуристичный концепт-кар на водороде

В Китае показали футуристичный концепт-кар на водороде
GAC Era
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Компания GAC Motor в рамках автосалона в Гуанчжоу представила концепт-кар Era с водородной силовой установкой. У автомобиля необычный внешний облик за счёт футуристичного кузова и трансформируемый салон.

GAC Era

GAC Era

Фото: GAC Motor

«В сердце нашего путешествия — инновации и открытия. Концепт Era — наше посвящение технологическим прорывам и поискам нового в дизайне. Этот автомобиль — продукт совместных усилий с глобальными командами, включая GAC Advanced Design, в Лос-Анджелесе и Милане. Это больше чем автомобиль. Это заявление о будущем автомобилей, использующих новые виды энергии», — заявил на презентации Фан Джанг, вице-президент отдела инноваций и разработок GAC.

GAC Era

GAC Era

Фото: GAC Motor

Сообщается, что GAC Era обладает полным приводом, двигатель генерирует мощность около 540 лошадиных сил, а запас хода машины — примерно 800 километров. Автомобиль позиционируется как полноприводный кроссовер.

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