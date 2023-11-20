Роберт Шварцман в шутку высказался о сложностях Гран-при Лас-Вегаса

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман высказался о недавнем Гран-при Лас-Вегаса Формулы-1. Предпоследний этап нынешнего сезона Формулы-1 Шварцман посетил в качестве резервиста.

«Роберт против джетлага (несовпадение ритма человека с дневным ритмом, вызванное быстрой сменой часовых поясов при перелёте на самолёте. – Прим. «Чемпионата»), часть вторая. Вегас, ты был великолепен, но освоить график сна … да и чудеса международной путаницы во времени оказались непростой задачей», — написал Шварцман у себя в социальных сетях.

Напомним, победителем Гран-при Лас-Вегаса стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.