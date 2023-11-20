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Льюис Хэмилтон высказался на тему сдерживания «Ред Булл»

Льюис Хэмилтон высказался на тему сдерживания «Ред Булл»
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Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о доминировании команд в Формуле-1. Сейчас огромный перевес над остальными имеет «Ред Булл».

«Когда мы выигрывали чемпионаты, мы могли остановиться пораньше и начать разработку машины следующего года, поэтому у нас всегда было преимущество. Вот почему я говорю, что мы должны найти способ остановить это. Есть «Феррари», которая побеждала в течение определённого периода времени. Был «Мерседес». Теперь это «Ред Булл». Они могут быть впереди до 2026 года. Могут и дольше. Или, возможно, другие команды разберутся с этим. Надеюсь, с этим разберёмся мы и сократим разрыв», — приводит слова Хэмилтона GPFans со ссылкой на Sky Sports.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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