Попов указал на моменты ГП Лас-Вегаса, без которых Ферстаппен мог бы не победить

Известный российский комментатор Алексей Попов поделился мнением о недавнем Гран-при Лас-Вегаса, победу на котором одержал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«На Расселле висели пять секунд штрафа за борьбу с Ферстаппеном. Это та самая борьба, кстати, которая во многом и предопределила… Не будь её, не будь пейс-кара, возможно, Макс и не выиграл бы. Получилось, что он, с одной стороны, получил от Джорджа и вроде потерял закрылок переднего крыла. С другой, в этом эпизоде он, возможно, спровоцировал в итоге свою победу. Так вот бывает иногда», — сказал Попов на своём канале в YouTube.

Следующий этап Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 24 по 26 ноября. Это будет заключительный Гран-при сезона.