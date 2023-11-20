«Подумал, что всё кончено». Алонсо прокомментировал свой разворот на Гран-при Лас-Вегаса

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался по поводу своего разворота в первом повороте на Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, испанец стартовал девятым. В первом повороте он обошёл Логана Сарджента и Валттери Боттаса, после чего потерял управление и развернулся, задев автомобиль «Альфа Ромео». В итоге Алонсо финишировал на девятой позиции.

«Я не знаю, оказался ли я в сэндвиче между двумя машинами или я был один — я пока не знаю. Я подумал, что всё кончено, когда увидел «Альфа Ромео» и меня развернуло не в ту сторону, так что я доволен результатом и набранными очками», — приводит слова Алонсо RaceFans.

Ранее Алонсо заявил, что городские трассы в календаре Формулы-1 не подходят современным болидам, которые, по его мнению, не предназначены для прохождения поворотов на низких скоростях.