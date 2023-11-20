Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен ответил на вопрос о своих словах «99% шоу и 1% спорта» про ГП Лас-Вегаса

Ферстаппен ответил на вопрос о своих словах «99% шоу и 1% спорта» про ГП Лас-Вегаса
Комментарии

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналиста по поводу своих недавних слов о церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса. Помимо прочего, Макс тогда заявил следующее: «Мне не нравится, что происходит вокруг этой гонки. С удовольствием пропустил бы подобные шоу. Гонщики там выглядят как клоуны. Это 99% шоу и всего 1% спорта».

«На самом деле я с самого начала ожидал, что гонка получится хорошей. Было весело. Это единственное, что я хочу сказать по этому поводу. Надеюсь, всем понравилось», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба Формулы-1.

Напомним, Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса. Второй результат показал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес.

Материалы по теме
«Гонщики выглядели как клоуны». Ферстаппен — о церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android