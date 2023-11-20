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Златан Ибрагимович рассказал, за какую команду Формулы-1 он болеет

Златан Ибрагимович рассказал, за какую команду Формулы-1 он болеет
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Бывший нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что является большим поклонником команды Формулы-1 «Феррари». Ибрагимович посещал Гран-при Лас-Вегаса, победу на котором одержал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Феррари» – моя команда», — приводит слова Ибрагимовича Mirror.

Также Ибрагимович у себя в социальных сетях разместил видео с паддока Гран-при Лас-Вегаса, где сфотографировался с сотрудниками «Скудерии».

«Мои механики», — написал Златан.

В настоящий момент «Феррари» занимает третье место в Кубке конструкторов, имея в активе 388 очков. У главного конкурента итальянской команды в борьбе за второе место, немецкого гоночного коллектива «Мерседес», сейчас 392 балла. Досрочно трофей выиграл «Ред Булл» (822 очка). Заключительный этап Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 24 по 26 ноября.

Фильм «Феррари» (2023) — русскоязычный трейлер:

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