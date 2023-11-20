Ферстаппен — о пении после финиша в Вегасе: нужно взять урок у Джери Хорнер

Трёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, песней отпраздновавший финиш гонки Гран-при Лас-Вегаса, прокомментировал эпизод.

Напомним, после финиша Ферстаппен спел вместе с командой по радио песню легендарного американского исполнителя Элвиса Пресли Viva Las Vegas. По словам голландца, ему не помешал бы урок вокала от звёздной жены главы команды Кристиана Хорнера, бывшей участницы поп-коллектива Spice Girls – Джери Хорнер (Холлиуэлл).

«Это было сделано для веселья. Кристиан поставил меня в тупик, я не мог бросить команду, поэтому мне пришлось петь. Но мне определённо нужно несколько уроков, думаю, мне нужно связаться с Джери [Хорнер] и назначить встречу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба ФИА.