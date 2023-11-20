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Марко: после финиша Ферстаппен запел, но ему лучше сосредоточиться на карьере

Марко: после финиша Ферстаппен запел, но ему лучше сосредоточиться на карьере
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко иронично высказался о выступлении трёхкратного чемпиона мира и пилота команды голландца Макса Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, после финиша Ферстаппен спел вместе с командой по радио песню легендарного американского исполнителя Элвиса Пресли Viva Las Vegas.

«Макс очень прямолинеен, возможно, он мог бы высказаться и более дипломатично [о Гран-при Лас-Вегаса], но теперь он всё сделал правильно. Уверен, организаторы им довольны. Он даже спел Viva Las Vegas после гонки, хотя я считаю, что ему лучше сосредоточиться на своей гоночной карьере.

Также нужно учитывать и тот факт, что сезон заканчивается. Все устали, сотрудники мучатся от смены часовых поясов и ходят с мешками под глазами», — приводит слова Марко издание De Telegraaf.

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