Новый китайский автомобиль с искусственным интеллектом будет следить за здоровьем водителя

Китайская компания Skyworth Auto представила свой новый проект — электромобиль Skywell Skyhome, который способен следить за состоянием здоровья водителя, предугадывать самочувствие и давать советы по его улучшению.

Skywell Skyhome Фото: Skyworth Auto

Skyhome позиционируется как седан с передовой интеллектуальной электронной начинкой, которая обеспечит работу автономной системы мониторинга здоровья водителя. В сообщении компании указано, что автомобиль будет обладать искусственным интеллектом на базе Xiaowei GPT, настолько мощным, что «с ним можно будет общаться и узнавать его».

Skywell Skyhome Фото: Skyworth Auto

Отмечается, что голосовой ассистент сможет выступать в качестве голосового помощника при планировании маршрута, сможет отвечать на любые вопросы и даже предупреждать о потенциально опасных ситуациях. Компания рассчитывает выпустить серию таких автомобилей в 2024 году.