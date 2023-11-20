Вассёр высказался о проблеме с графиком трансляций в Ф-1

Глава «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о проблеме расписания в «Королевских гонках», которая, по его мнению, обострилась за последние годы из-за глобализации серии.

«Если нам и нужно улучшаться, то в расписании. И его нелегко сбалансировать, если вы хотите найти подходящее время для Азии, Европы, Восточного побережья и Западного побережья.

Раньше у нас не было проблем, поскольку Формула-1 ориентировалась на европейцев, и мы должны были придерживаться европейского времени, что было неплохо.

Сейчас Формула-1 — это всемирный проект, и найти что-то, соответствующее ожиданию 24-часовой зоны, намного сложнее. Но мы с этим справимся», — приводит слова Вассёра издание Motorsport.

Ранее о проблемах с расписанием высказался глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер.