В Маниле показали уникальный арт-кар Porsche от местного художника

На автосалоне в Маниле представлен уникальный арт-кар от проекта TechArt. Речь идёт о GTstreet R — тюнингованном Porsche 911 Turbo S Cabriolet, который украсил его владелец — филиппинский художник Рональд Вентура. Сотрудничество Вентуры и немецкого тюнинг-ателье началось ещё в прошлом году, когда он подготовил для этого автомобиля яркую жёлто-чёрную ливрею. Новая раскраска смотрится чуть сдержаннее, однако также выполнена в необычном броском стиле.

GTstreet R Cabriolet от TechArt Фото: TechArt

TechArt специализируется на подготовке специальных версий автомобилей Porsche. Один из её пакетов для 911 Turbo S Cabriolet позволяет увеличить мощность двигателя до 788 лошадиных сил и поднять максимальную скорость до 350 км/ч.

Ранее сообщалось, что компания намерена выпустить не более 87 экземпляров GTstreet R Cabriolet.