Фернандо Алонсо продаст редкий гиперкар McLaren на аукционе. Таких в мире меньше 150

В дни финального этапа Формулы-1, который пройдёт в предстоящие выходные в Абу-Даби, состоится грандиозный автомобильный аукцион Bonhams. Одним из его главных лотов станет кастомизированный гиперкар McLaren Elva с открытым кокпитом, который пока принадлежит Фернандо Алонсо. В общей сложности построены лишь 149 таких машин, и эта — 114-я. Ожидаемая стоимость лота — $ 2,5-3 млн.

McLaren Elva Фернандо Алонсо Фото: bonhams.com

Одна из главных особенностей этой — открытый кокпит и отсутствие ветрового стекла. Сообщается, что мощность этого автомобиля превышает 800 лошадиных сил, а его максимальная скорость более 320 км/ч.

Porsche 911 Type 964 Carrera 1993 года Фото: bonhams.com

На мероприятии также будут выставлены на аукцион один из лишь двух построенных Porsche 911 Type 964 Carrera с 3,8-литровым мотором и 918 Spyder, за которые планируется выручить по полтора-два миллиона долларов. Кроме того, в списке лотов находятся McLaren Senna Coupe и P1 Coupe с эстимейтом $ 1,1-1,4 млн.

McLaren Senna Coupe Фото: bonhams.com

Отметим, что одним из главных лотов станет разбитая на съёмках фильма «Волк с Уолл-Стрит» Lamborghini Countach 25th Anniversary Coupe. С ней в комплекте идёт костюм персонажа фильма Джордана Белфорта, кресло режиссёра картины Мартина Скорсезе и два DVD-диска с фильмом. Ожидаемая стоимость лота — $2 млн.

Аукцион состоится 25 ноября, накануне финальной гонки сезона.