Кравиц — о штрафе Ферстаппена в Вегасе: разве так делать уже нельзя?

Известный обозреватель Формулы-1 Тед Кравиц считает, что трёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен незаслуженно получил штраф за выдавливание Шарля Леклера в гонке Гран-при Лас-Вегаса, состоявшейся вчера, 19 ноября.

«Если мы посмотрим на эпизод с Максом Ферстаппеном, то всё началось со стойкой защиты Шарля Леклера на первом круге. И вы можете посмотреть на это под двумя углами.

Стюарды решили, что это заслуженный пятисекундный штраф за выдавливание другого пилота. Но я уже видел подобное. Такое случается в жёстких гонках. Вы пробираетесь вовнутрь, снаружи кто-то есть, и вы осторожно выводите его на внешний радиус, а затем режете поворот, оставляя его позади. Разве так делать уже нельзя?» — приводит слова Кравица Sky Sports.