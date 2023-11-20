Стролл объяснил, почему этап в Лас-Вегасе положительно повлияет на Ф-1

Пилот «Астон Мартин» канадец Лэнс Стролл высказался о прошедшем Гран-при Лас-Вегаса и, в частности, оценил влияние гламурного американского этапа на серию.

«Мы иногда проводим гонки с большим шоу, и это хорошо для Формулы-1. Это отлично смотрится и способствует развитию бизнеса. Что касается меня, то мне не приходится танцевать под музыку Тиесто (всемирно известный нидерландский диджей. – Прим. «Чемпионата») каждые выходные. Иногда это весело», — приводит слова Стролла издание Racingnews365.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.

4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.