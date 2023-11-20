«Нельзя пинать всё подряд». Отец Ферстаппена раскритиковал его слова о Лас-Вегасе

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, подверг критике заявления своего сына о Гран-при Лас-Вегаса.

Напомним, ранее Ферстаппен негативно высказывался об организации этапа, отмечая излишнюю составляющую шоу, а также объяснял, почему ему не нравится трасса.

«Он может говорить кое-какие вещи, но в данном случае нужно быть более деликатным. Я прямо сказал эму об этом. Иногда нужно это делать.

Думаю, он также устаёт от большого числа людей. Но Макс любит гонки, и вы могли в этом убедиться. Я понимаю его, однако нельзя, не глядя, пинать всё подряд», — приводит слова Ферстаппена De Telegraaf.

Ранее отец Ферстаппена прокомментировал его победу на Гран-при Лас-Вегаса.