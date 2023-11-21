Ральф Шумахер: Ферстаппену нужно беречь Ньюи, если он хочет продолжать выигрывать

Бывший пилот Формулы-1 немец Ральф Шумахер высказался об успехе трёхкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне.

«Сможет ли Ферстаппен превзойти Льюиса и Михаэля по числу побед? Конечно, учитывая возраст и талант. Но вопрос заключается в том, захочет ли он гоняться так долго? И ещё: будет ли у него настолько хорошая машина? Думаю, в следующем году будет. Он должен беречь Эдриана Ньюи, чтобы так было и впредь.

Теоретически он способен на это. Но кто ожидал, что Хэмилтон продержится так долго, и кто ожидал момента, когда он перестал побеждать? В Формуле-1 вам нужны команда и машина», — сказал Шумахер в эфире Sky Germany.

Напомним, в нынешнем сезоне 26-летний Ферстаппен сравнялся по числу побед с немцем Себастьяном Феттелем, войдя в тройку лучших в истории.