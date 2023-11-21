«Неделя моды». Льюис Хэмилтон показал наряды, в которых был на Гран-при Лас-Вегаса

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографиями нарядов, в которых был во время недавнего Гран-при Лас-Вегаса. В гардеробе Льюиса во время гоночного уикенда присутствовали бренды Burberry, Versace, Valentino и некоторые другие.

«Неделя моды в Лас-Вегасе», — написал Хэмилтон.

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Фото: Из личного архива Льюиса Хэмилтона

Напомним, по итогам Гран-при Лас-Вегаса Хэмилтон занял седьмое место. Победителем этапа стал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Гран-при Лас-Вегаса был предпоследним этапом нынешнего сезона «Королевских гонок». Заключительный этап Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, состоится с 24 по 26 ноября.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города: