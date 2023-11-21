«Изменим всё, полный ребрендинг». В «Альфа Таури» высказались о смене названия

Команда Формулы-1 «Альфа Таури» в скором времени получит новое название. Пока неизвестно, каким оно будет. Говорится, что команда откажется от нынешнего названия модного бренда одежды, принадлежащего «Ред Булл». По слухам, новым именем может стать Racing Bulls.

Ожидается, что название станет известно, когда Международная автомобильная федерация (ФИА) опубликует список участников на новый сезон в декабре.

«Мы собираемся изменить название команды, мы собираемся изменить идентичность, логотип, всё. Это будет полный перезапуск, полный ребрендинг. Выбор делали наши партнёры. Пока я не могу делиться подробностями», — приводит слова генерального директора «Альфа Таури» Питера Байера Motorsport.

В «Альфа Таури» показали, как встретили на базе Даниэля Риккардо: