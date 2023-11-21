Отец Макса Ферстаппена рассказал, что нужно изменить в Гран-при Лас-Вегаса

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец трёхкратного чемпиона мира и пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, поделился мнением о недавно состоявшемся Гран-при Лас-Вегаса. Победу на нём одержал его сын.

«О чём я сожалею, так это о том, что мы сейчас здесь. Холодно, на нас толстое пальто, и все сеансы заканчиваются слишком поздно. По моему мнению, организаторам нужно изменить время. Конечно, картинка впечатляющая. И в конце концов, гонка получилась просто великолепной», — приводит слова Йоса De Telegraaf.

Гран-при Лас-Вегаса был предпоследним этапом нынешнего сезона Формулы-1. Заключительный этап «Королевских гонок», Гран-при Абу-Даби, пройдёт с 24 по 26 ноября.

Макс Ферстаппен нарушил правила, разогнавшись до 124 км/ч: