Ральф Шумахер – о «Хаасе»: их подход похож на олимпийский, где участие – это всё

Бывший немецкий пилот Формулы-1 Ральф Шумахер в очередной раз критически высказался о бывшей команде своего племянника Мика Шумахера — «Хаасе».

«Вопрос в том, чего они хотят. Просто находиться в Формуле-1, зарабатывать деньги и при этом мириться с ситуацией? Это больше похоже на олимпийский подход, где участие – это всё. А если они хотят добиться прогресса, то абсолютно очевидно, что нынешний подход не работает. Его недостаточно для нынешней Формулы-1», — приводит слова Ральфа Motorsport Germany.

Перед заключительным этапом Формулы-1, Гран-при Абу-Даби, «Хаас» занимает последнее, 10-е место в Кубке конструкторов. На счету американского гоночного коллектива 12 очков. У команды «Альфа Ромео», находящейся на девятой позиции, 16 баллов.