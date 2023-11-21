Ферстаппен заявил, что пытался помочь Пересу не пропустить Леклера на Гран-при Лас-Вегаса

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подтвердил, что в конце гонки на Гран-при Лас-Вегаса он действительно пытался создать аэродинамический мешок для болида Серхио Переса, чтобы тот финишировал выше гонщика «Феррари» Шарля Леклера.

«Даже на последнем круге я пытался подтянуть Чеко, но, к сожалению, максимальной скорости не хватило, чтобы удержать Шарля позади. Конечно, это очень досадно. Было бы ещё лучше, если бы здесь у нас было два первых места. Но в целом, думаю, это была очень увлекательная гонка», — приводит слова Ферстаппена Motorsport Week.

Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +2,070.

3. Серхио Перес («Ред Булл») +2,241.

4. Эстебан Окон («Альпин») +18,665.

5. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +20,067.

6. Карлос Сайнс («Феррари») +20,834.

7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +21,775.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +23,091.

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +25,964.

10. Оскар Пиастри («Макларен») +29,496.

11. Пьер Гасли («Альпин») +34,270.

12. Александер Албон («Уильямс») +43,398.

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +44,825.

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +48,525.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +50,162.

16. Логан Сарджент («Уильямс») +50,882.

17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1.25,350.

18. Юки Цунода («Альфа Таури») — сход.

19. Нико Хюлькенберг («Хаас») — сход.

20. Ландо Норрис («Макларен») — сход.