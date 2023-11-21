Палмер раскритиковал Ферстаппена за поведение на Гран-при Лас-Вегаса

Экс-пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер высказался по поводу поведения пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена во время Гран-при Лас-Вегаса.

«Честно говоря, некоторые комментарии до уикенда и даже во время него, выглядели нелепо. Макс очень критично отнесся к этому событию, а оно имело огромный успех.

Мы говорим, что доказательство качества пудинга — в его поедании. А он получился просто восхитительным. Я думаю, что это лучший Гран-при года. Было много зрителей. Окей, какие-то американские традиции не всем по вкусу – большие представления. Но я помню, как мы гонялись в Сильверстоуне, и всех пилотов заставили приехать в Лондон на Трафальгарскую площадь. Это было веселое мероприятие, но мы были обязаны это сделать.

Иногда, когда у вас большое событие, вы должны его немного прорекламировать. Это первый Гран-при Лас-Вегаса, и я знаю, что здесь много шума, знаю, что иногда американская манера поведения, большие представления гонщиков, которые мы проводили в прошлом, не всегда всем по вкусу. Но Формула-1 в США процветает, два последних Гран При, которые мы проводили до этого года, были великолепны: в Остине и в этом году.

Нельзя сначала говорить, что это бардак, что Монако и Лас-Вегас – как Лига чемпионов и национальный чемпионат, а через 50 кругов распевать «Вива Лас-Вегас» в комбинезоне Элвиса», — приводит слова Палмера PlanetF1.