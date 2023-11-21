Мартин Брандл выступил с призывом после штрафа Сайнса на Гран-при Лас-Вегаса

Бывший пилот Формулы-1, а ныне гоночный обозреватель Мартин Брандл поделился мнением о штрафе, который был выписан гонщику «Феррари» Карлосу Сайнсу на Гран-при Лас-Вегаса. В ходе первой свободной тренировки Сайнс наехал на крышку люка, что повредило днище и двигатель болида. Из-а этого «Скудерии» пришлось менять элементы, что привело к штрафу в десять позиций.

«Машина Карлоса Сайнса была довольно сильно повреждена, и ему потребовалось много новых деталей, включая батарею. В Международном спортивном кодексе, а также в Спортивном и Техническом регламентах Формулы-1 содержатся сотни страниц с правилами, но нет ничего, что могло бы позволить стюардам, согласно закону, закрыть глаза на какую-то несправедливость.

Рискованно создавать прецедент, когда стюарды могут в одностороннем порядке пренебрегать правилами во имя здравого смысла и справедливости в форс-мажорных ситуациях, даже если каждая команда и другие ключевые органы согласны с этим. Нам действительно необходимо добавить некоторые формулировки, которые можно будет применять, не опасаясь последующих юридических исков или того, что команды будут использовать их для получения преимущества в других случаях», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.