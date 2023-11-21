Туррини: мне очень трудно понять тех, кому не нравится Леклер

Итальянский журналист Лео Туррини высказался по поводу Гран-при Лас-Вегаса, отметив пилота «Феррари», Шарля Леклера.

«Если бы на первом ряду был еще и Карлитос, не знаю, чем бы закончилась гонка, но его штраф был и остается скандальным.

Леклер меня тронул. Мне очень трудно понять тех, кому он не нравится. Может быть, он и не идеален, но он великолепен.

Я не знаю, что сказать о Ферстаппене, он побеждает, даже когда злится.

Теперь между «Феррари» и «Мерседесом» всего четыре очка. Я знаю, что пуристам наплевать на второе место в Кубке конструкторов, но в том состоянии, в котором мы находимся, неплохо научиться ценить то немногое хорошее, что есть в Маранелло и вокруг него.

Что касается самого события, то, если оставить в стороне американскую безвкусицу гарнира, с которой я, к счастью, не знаком по причинам, в том числе, и возраста, то нельзя отрицать, что Гран-при получился одним из самых насыщенных в году», — написал Туррини в своём блоге.