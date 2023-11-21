Появилось первое фото прототипа двигателя Ф-1, построенного по правилам 2026 года

Появилась первая фотография силовой установки Формулы-1, которая была разработана согласно техническому регламенту 2026 года. Снимок был представлен в рамках рассказа о сотрудничестве «Ред Булл» и Siemens Xcelerator.

Фото: Red Bull Ford Powertrains

Напомним, с 2026 года «Ред Булл» будет производить собственные двигатели. Австрийская команда будет одним из шести производителей силовых установок. Пятью другими будут «Альпин», «Ауди», «Феррари», «Хонда» и «Мерседес».

«Siemens Xcelerator – это цифровая основа нашего процесса проектирования, позволяющая одновременно разрабатывать сотни изменений дизайна в рамках недавно сформированной команды. Это гарантирует, что каждый дизайнер будет иметь представление о том, над чем работают его коллеги. Работа особенно сложна, поскольку у нас нет такой роскоши, как исторические данные. Каждый компонент, вплоть до гаек и болтов двигателя, приходится моделировать с нуля. Это означает, что качество проектирования и работа с Siemens Xcelerator являются решающим фактором успеха», — приводит слова технического директора моторного подразделения Red Bull Powertrains Бена Ходжкинсона пресс-служба Siemens.