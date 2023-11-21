Култхард: Ферстаппен — это Илон Маск от мира гонок, он верит в свободу слова

Бывший пилот Формулы-1, британец Дэвид Култхард заявил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен напоминает ему американского предпринимателя Илона Маска. Такие комментарии были связаны с тем, что Ферстаппен не постеснялся раскритиковать организацию Гран-при Лас-Вегаса, несмотря на большое количество вложенных средств в проведение этапа Формулы-1.

«Я уверен, что он хотел бы подискутировать на эту тему. Макс — это своего рода Илон Маск из мира гонок, не так ли? Он верит в свободу слова.

Конечно, владельцам Формулы-1 и промоутерам гонки в Лас-Вегасе это не понравилось бы. Они просто думают об инвестициях и, в конце концов, они холодные и жёсткие деловые люди, что не всем подходит, а Макс высказывает своё сварливое мнение. Вот такой у него характер. Будьте верны себе», — приводит слова Култхарда PlanetF1.