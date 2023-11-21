«Мы выставим интересный состав». Штайнер — о Бермане и Фиттипальди на тестах

Американская команда «Хаас» объявила о составе участников на постсезонных тестах в Абу-Даби по завершении сезона-2023. Ими стали бразильский пилот, занимающий роль тестового в «Хаасе», Пьетро Фиттипальди и Оливер Берман, расположившийся на шестом месте в личном зачёте Формулы-2 сезона-2023 за один этап до конца чемпионата. О назначении гонщиков высказался руководитель команды Гюнтер Штайнер.

«Мы выставим захватывающий состав на финальный заезд этого сезона. Команда ценит надёжность Пьетро, особенно когда мы ещё собираем информацию на следующий сезон, поэтому вполне уместно, что он продолжит выполнять свои обязанности по тестам после шинных тестов в Сильверстоуне.

Олли [Оливер Берман] отлично провёл первый заезд с нами в Мехико, и его отношение, трудовая этика и обратная связь действительно впечатлили нас, поэтому мы рады предоставить ему больше времени с командой и ещё больше расширить его знания в управлении болидом Формулы-1», — приводит слова Штайнера официальный сайт «Хааса».