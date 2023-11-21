В «Астон Мартин» объяснили, в чём заключалась причина прорыва Стролла на ГП Лас-Вегаса

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался об успехах канадского пилота Лэнса Стролла, которому на Гран-при Лас-Вегаса удалось совершить прорыв с 19-го на пятое место к концу гонки, и рассказал, что поспособствовало такому результату.

«Это была хорошая гонка, но и две недели назад гонка была хорошей. Думаю, ключевым моментом стало понимание резины и стратегии. Мы всегда планировали сделать что-то такое. Очевидно, вначале нам повезло и мы поднялись на большое количество позиций.

Однако я считаю, что ключевым стало количество доступных комплектов «хард». Одна остановка не сработала ни у кого, за исключением Эстебана [Окона]. Все, у кого не было двух комплектов «хард», проехали на одном», — приводит слова Крака Motorsport Week.

В текущем сезона Стролл занимает 10-е место. Его лучшим результатом в Гран-при в сезоне-2023 является четвёртое место в гонке в Австралии.