«Мы будто ехали по льду». Сайнс призвал к тому, чтобы машины безопасности ехали быстрее

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс возмутился скоростью машины безопасности на Гран-при Лас-Вегаса и заявил, что дирекции гонки следует пересмотреть правила движения во время режима сейфти-кара.

«Рестарт после машины безопасности был подобен езде по льду. Мы должны найти решение. Считаю, что сейфти-кар должен быть быстрее в определённых случаях, потому что это было абсолютно… Не могу передать вам, как это чувствовалось.

Ты едешь к первому повороту со скоростью 340 км/ч и понимаешь, что, когда ты нажмёшь на педаль тормоза, она не остановится. Да, это очень непредсказуемо», — приводит слова Сайнса Total Motorsport.

Напомним, на Гран-при Лас-Вегаса Сайнсу удалось занять шестое место, несмотря на разворот на первом круге. За один этап до конца чемпионата Сайнс лидирует в борьбе за четвёртое место в личном зачёте сезона-2023, на позицию претендуют ещё три пилота.