«Мы будем действовать от себя, а не защищаться». Крак — о борьбе с «Маклареном» в Абу-Даби

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак высказался о планах команды навязать борьбу «Макларену» за четвёртое место в Кубке конструкторов сезона-2023. Напомним, на сегодняшний день команды разделяет 11 очков в таблице.

«Для меня ничего не меняется по сравнению с тем, что было две или три гонки назад. Мы можем влиять только на то, что делаем сами. Во-первых, нам необходима быстрая машина в Абу-Даби, потому что мы отстаём. Поэтому стоит вопрос не об обороне — нам нужно действовать изо всех сил, а потом посмотрим. Мы должны сделать всё возможное, а потом посмотрим, каким будет результат.

Думаю, было бы высокомерно заявлять, что мы на высоте. Я говорил это много раз: болиды очень сложны. Думаю, нам ещё есть чему научиться. Не скажу, что мы на высоте, но мы уже многому научились», — приводит слова Крака Motorsport.