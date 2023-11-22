Вильнёв: у Хэмилтона была слишком простая машина все эти годы

Бывший пилот Формулы-1, чемпион мира 1997 года Жак Вильнёв объяснил, почему Льюис Хэмилтон показывает в квалификациях нестабильные результаты, и заявил, что его напарнику по «Мерседесу» Джорджу Расселлу легче освоиться в болиде этого сезона.

«W14 — это очень непростой болид с коротким рабочим окном, его достаточно тяжело настроить. Кажется, что Джорджу легче с этим справиться, чем Льюису, который провёл очень много лет за рулём машины, удобной в управлении», — приводит слова Вильнёва Racingnews365.

Отметим, что в сезоне-2023 за один этап до конца чемпионата счёт в квалификационной дуэли пилотов «Мерседеса» 11:10 в пользу Хэмилтона. На Гран-при Лас-Вегаса семикратному чемпиону «Королевских гонок» не удалось пробиться в третий сегмент квалификации.