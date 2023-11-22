Хорнер рассказал об отношении Ферстаппена к Гран-при Лас-Вегаса

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал об отношении пилота Макса Ферстаппена к Гран-при Лас-Вегаса, где он занял первое место.

До начала этапа Ферстаппен раскритиковал Формулу-1 за то, что в Лас-Вегасе большее внимание уделяется шоу, нежели спортивной составляющей.

Напомним, после квалификации «Ред Булл» продемонстрировал специальные гоночные костюмы в стиле Элвиса Пресли для Ферстаппена и Серхио Переса, причем чемпион мира даже исполнил припев песни Viva Las Vegas на своем круге.

Хорнер объяснил, что все это было спланировано заранее.

«Мы показали ему этот костюм несколько недель назад. Это было то, о чем он знал и на что согласился. То, что оба Элвиса оказались на подиуме, — это отличный результат.

Я думаю, он больше говорил о своих ощущениях, он не оценивал саму гонку. Ему было немного не по себе от элемента шоу, от эффекта Супербоула, который был применен. Но с точки зрения гонки, ему это точно понравилось», — приводит слова Хорнера Racingnews365.