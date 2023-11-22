Кинообозреватель прояснил слухи о потере части отснятого материала фильма об Ф-1 с Питтом

Кинообозреватель Джефф Шнайдер прокомментировал слухи, согласно которым фильм о Формуле-1 с Брэдом Питтом в главной роли может лишиться части отснятого материала, так как у проекта поменялись спонсорские соглашения. Сообщалось, что на отснятый материал потратили десятки миллионов долларов.

«Это сообщение не соответствует действительности. На самом деле мне сказали, что то заявление было настолько далеко от реального положения дел, насколько это возможно», — написал Шнайдер на своём сайте.

Шнайдер также сообщил, что ожидает большой успех фильма, добавив, что проблем со спонсорами у картины нет:

«Что интересно, так это то, сколько средств массовой информации осветили эту историю. Она привлекла внимание таких СМИ, как Sports Illustrated. А это издания не сильно освещает кино».