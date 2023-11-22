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На продажу выставлена редчайшая версия Aston Martin Valkyrie. Её цена — около $ 4 млн

На официальном сайте аукционного дома RM Sotheby’s выставлена на продажу самая редкая модификация гиперкара Aston Martin Valkyrie — AMR Pro. Таких автомобилей выпущено всего 40 штук — намного меньше, чем стандартных купе Valkyrie (150 экземпляров) или Valkyrie Spider (85).

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Фото: rmsothebys.com

Стоимость автомобиля не сообщается, однако известно, что Aston Martin продавал AMR Pro за $ 4 млн. RM Sotheby’s также отмечает, что машину продаёт её единственный на данный момент владелец.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Фото: rmsothebys.com

Aston Martin Valkyrie была разработана британской маркой при участии технического директора команды «Ред Булл» в Формуле-1 Эдриана Ньюи. Впервые гиперкар представили в 2017 году, а трековая версия AMR Pro появилась годом позже.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Фото: rmsothebys.com

По сравнению с оригинальным купе у AMR Pro более мощный двигатель, уменьшенные колёсные диски, позволяющие использовать гоночные шины Michelin, а также карбоновые тормоза. Максимальная скорость машины — 402 км/ч.

Aston Martin Valkyrie AMR Pro Фото: rmsothebys.com

Отметим, что ранее появились фотографии стандартной версии Aston Martin Valkyrie, которую якобы доставили руководителю команды «Ред Булл» Кристиану Хорнеру. Позднее Фернандо Алонсо признался, что заказал себе такую же за $ 3,7 млн.